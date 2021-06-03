Çorum'da bir binanın bodrum katından gelen kötü kokular korkunç bir olayı ortaya çıkardı. Mahalleli yayılan kokudan rahatsız olup durumu polise bildirdi. Ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Olay, Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 10. Sokak’ta 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Mahallelinin ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çürüyen ceset 2 aylık
İtfaiye ekiplerinin daire kapısını açmasının ardından içeriye giren polis ve sağlık ekipleri korkunç bir manzara ile karşılaştı. 62 yaşındaki Abdulkareem Habeeb Hasan Hasan isimli yabancı uyruklu şahsın cansız bedeniyle feci halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin yaklaşık 2 aylık olduğu ve çürümeye başladığı belirlenirken devrilen elektrik sobasının da cesette yanıklar oluşturduğu tespit edildi.
Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan’ın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Buzdolabındaki ceset cinayeti çözüldü Bir süredir kendinden haber alınamayan ve evinden kötü kokular gelmeye başlayan şahsın evine ihbar üzerine giden polis, yere yatırılmış buzdolabının içinde battaniyeye sarılı ceset bulmuştu. Korkunç olayın iç yüzü belli oldu.
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Çorum'da çürümüş ceset bulundu
Çorum'dan feci bir haber geldi. Mahallelinin yayılan kötü koku üzerine ihbar ettiği evden 2 aylık çürümüş ceset çıktı.
Çorum'da bir binanın bodrum katından gelen kötü kokular korkunç bir olayı ortaya çıkardı. Mahalleli yayılan kokudan rahatsız olup durumu polise bildirdi. Ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Olay, Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 10. Sokak’ta 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Mahallelinin ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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