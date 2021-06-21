Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski tip kimlik kartlarını kullanmaya devam eden vatandaşlar için kritik bir karar alındı. Türk vatandaşlarının, 30 Haziran Çarşamba tarihinden itibaren eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gidemeyeceği bildirildi.

ESKİ TİP NÜFUS CÜZDANIYLA ÇIKIŞLAR SONLANDIRILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.

Söz konusu tarihten itibaren KKTC'ye gidişlerde yeni tip kimlik kartları kullanılacak.

YENİ KİMLİK NASIL ALINIR?

Yeni düzenleme ile birlikte nüfus cüzdanını yeni kimlik kartları ile değiştirmek isteyenler için randevu alma şartı kaldırıldı ancak nüfus müdürlüklerindeki yoğunluktan dolayı randevu alarak gitmek vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Yeni kimlik kartı almak için nüfus müdürlüklerinden herhangi birine veya en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.

Ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden veya https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerindeki T.C. Kimlik Kartı Randevu Sisteminden randevu alınabilir.

Kimlik yenileme işlemleri 2023'te sona erecek.

Yeni kimlik alacaklar dikkat! İşte bilmeniz gerekenler... Eski nüfus cüzdanı ve ehliyetlerin 2023 yılına kadar geçerli olduğu açıklandı. Türkiye'de nüfus cüzdanlarının 2023 yılına kadar yenilenmesi hedeflenmektedir ancak mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmamaktadır.