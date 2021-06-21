Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ümraniye'de bir evde çıkan yangın aile faciasına dönüştü. Yangın esnasında evde mahsur kalan anne hayatını kaybederken, ağır yaralandığı belirtilen oğlu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre olay, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Binanın ikinci katında yer alan ve içerisinde Rahman Güney ile oğlunun bulunduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan Arzu Rahman Güney ve 5-6 yaşlarındaki oğlunu kurtardı.

KALP MASAJI VE SUNİ TENEFFÜS YAPILDI

Olay yerinde kalp masajı ve suni teneffüs yapılan çocuk, ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Anne Rahman Güney ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yangına tanık olan bir vatandaş, “Bir anda sesler yükseldi dışarı çıktık. Biz geldiğimizde yangın ilerlemişti. 5-6 yaşlarında çocuk çıkarıldı. Muhtemelen kalbi durmuştu” dedi.

DETAYLI İNCELEME YAPILDI

Yangının söndürülmesinin ardından çevrede önlem alan polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

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