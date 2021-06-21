Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avcılar'da yaşanan olayda, Kader K. isimli zanlı, sokakta arkadaşı ile birlikte yürüyen eski eşi Gönül Ayvacıoğlu'nu takip etti. Kadınların arkasından yavaşça yaklaşan saldırgan, eski eşine kurşun yağdırdı. Yaralanan kadın kaldırımda yere yığıldı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ZANLI SİLAHI İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Saldırgan koca Kader K. ise polis ekipleri tarafından silahı ile birlikte yakalandı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.





Olayı gören bir vatandaş, "Adam birkaç gündür burada çiçekçiyim diyerek dolaşıyordu. Kadınlar geliyor iki kişi. Adam direk silahına davranıyor. Kadına 4 el ateş ediyor. Kaçıp gidiyor, polis aşağıda yakalamış" dedi.

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