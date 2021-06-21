Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Karasu'da meydana gelen olayda, yaklaşık 15 gün boyunca evinin çatısında garip sesler duymaya başlayan Hasan Elmacı, hane sakinlerinin de seslerden endişe duyması üzerine çatıya çıktı. Çatıda baykuş yavrularıyla karşılaşan ve yavruları bir süre evinde besleyen Elmacı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Bölge Müdürlüğü’ne bırakılması için Karasu Belediyesi Veteriner Hekimliğine yavruları teslim etti.

"GECELERİ DEVAMLI SES YAPIYORLARDI"

Yaklaşık 15 günden beri evinin çatısında sesler duyduğunu belirten Hasan Elmacı, “Nefes alır gibi geceleri devamlı ses yapıyorlardı. Dün akşam çıkıp baktım ki baykuş yavruları, üçü bir arada duruyordu. Büyümüşler. Alıp balkonuma getirdim. Bugün de Veteriner Hekim Hamza Ayar’a teslim ettim. Herkesin böyle duyarlı olmasını istiyorum” dedi.

"SAĞLIKLARI YERİNDE"

Veteriner Hekimi Hamza Ayar, “Biz aynı gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Bölge Müdürlüğü’ne haber veriyoruz ve bunlar rehabilite edilerek Ormanya veya Bursa’da hayvanat bahçesine, devlete ait kurumlara doğal yaşam ortamları oluşturularak teslim ediliyor. Şu anda sağlıkları yerinde. Korktukları için savunma amaçlı bu sesi çıkartıyorlar. Bir tanesinin ayağında ip sarılı. Onu çözüp sağlık durumlarına bakacağız. Vatandaşlarımızdan duyarlılıkları için teşekkür ederiz” diye konuştu.

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