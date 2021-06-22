Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beykoz'da feci bir kaza meydana geldi. Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişinin yaralandığı, yaralananlardan birinin henüz 1 yaşında bebek olduğu öğrenildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yeni Riva Yolu'nda B.A.'nın kullandığı damacana yüklü kamyonet, A.B. idaresindeki otomobille çarpıştı. Otomobilde bulunan 1 aylık bebek ve 3 kişi ile kamyonet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL KALDIRIMA ÇIKTI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma çıkıp kamyonet devrilirken yola dağılan su damacanaları başka bir kamyonete yüklendi. Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılırken, belediye ekipleri yolu temizleyerek kumlama çalışması yaptı.

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