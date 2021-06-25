Kavga, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. 5 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulansla Haran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürürken 2 yaralı ise araçla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul’da silahlı çatışma anları kamerada: Çocuğunu bırakıp böyle kaçtı Beyoğlu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 3 yaşlarındaki çocuğunu dışarıda dolaştıran adamın silahlı saldırıya uğradığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıya karşılık veren adam panikle çocuğunu da bırakıp kaçarken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sokak ortasında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var Adana'da sokak ortasında yaşanan silahlı çatışmada bir kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
Boşanma aşamasındaki çiftin aileleri silahla çatıştı, yaralılar var
Şanlıurfa'da meydana gelen olayda boşanma aşamasında olan çiftin aileleri silahlarla çatıştı. Çıkan çatışmada ise 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kavga, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. 5 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.
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