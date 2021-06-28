Son dakika yangın haberi Muğla'nın Milas ilçesinden geldi. Ormanlık alanda başlayan yangının sebebi henüz belirlenemezken rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldığı öğrenildi.
Çok sayıda ekibin söndürme çalışmaları devam ediyor
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter, arazözler, dozer ve su tankerleri ile söndürülmeye çalışılan yangına, çok sayıda orman işçisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.
Marmaris'te orman yangını: 1 şehidimiz var Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangı çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Marmaris'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında bir Orman Genel Müdürlüğü personelinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bakan Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Marmaris'teki felaketin boyutu ortaya çıktı Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün sabah saatlerinde çıkan orman yangını, saatler süren hummalı çalışma sonucu söndürülmüştü. Yangında zarar gören alan, drone ile havadan görüntülendi.