Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman'da Nemrut Yolu Kayadibi yakınlarında Mehmet Selim A. yönetimindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atarak şarampole yuvarlanan minibüstekiler araçta sıkıştı.

GÖRGÜ TANIKLARI İHBAR ETTİ

Görgü tanıklarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda 112 sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen ekipler yaralıları çıkartmak için seferber oldu. Kazada Ayten A., Abdulhakim A.(25) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Cemal A., Mehmet Selim A., Selma A., Halime A., Burak A.minibüsten çıkartılarak Kahta ve Adıyaman’da ki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini koruyor.

NEMRUT DAĞI DÖNÜŞÜNDE KAZA

Kaza yapan minibüste bulunan kişilerin Nemrut Dağı’nı ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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