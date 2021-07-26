Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Türkiye’de yasa dışı bahis sektörü 70 milyar lirayı buldu. Yurt dışı merkezli birçok şirket, internet üzerinden Türkiye’de bahis oynatıyor. Para transferleri ise Papara gibi elektronik para sistemleri üzerinden yapılıyor. Yasa dışı bahis şirketleri bu transferleri yaparken kişilerin T.C. kimlik bilgilerini kullanıyor. Ancak her kişi belli bir limitte işlem yapabildiği için, bahis sitelerine birçok T.C. kimlik bilgisi gerekiyor. Yasa dışı bahis şirketleri bu kimlik bilgilerine farklı yollardan ulaşıyor.

ŞİKÂYETLER TAVAN YAPTI

Son dönemde en fazla kullandıkları yöntem ise evde paketleme ilanları... Ek iş yapmak isteyenlere veya çalışmayanlara ilan üzerinden ulaşan şirketler, yüksek gelir vaadiyle bu kişilerin bilgilerini alıyor. Daha sonra telefonlarına cevap verilmiyor. Şikâyet sitelerinde bu durum ciddi anlamda artmış durumda. Binlerce kişi ‘T.C. kimlik bilgilerinin alındığı’ yönünde şikâyetlerde bulunuyor.

“BİLGİ PAYLAŞMAYIN”

Kimlik bilgilerine ulaşılan kişiler üzerinden Papara gibi elektronik para transferinin sağlandığı ortamlarda, nakit transferi yapılıyor. Birçok kişi yasa dışı bahse ortak olduğunu dâhi bilmiyor. Konuyla ilgili savcılığa başvuran binlerce mağdur var. Ancak davaların sonuçlanması uzun sürüyor. Uzmanlar, bir kere daha vatandaşlara “İnternet ortamında T.C. kimlik bilgilerinizi paylaşmayın” uyarısında bulunuyor.

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