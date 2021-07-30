Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik-Vezirhan D-160 karayolunda Aptalderesi Mevkiinde dumanları görev vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde anında Orman İşletme Müdürlüğü, Vezirhan ve Bayırköy belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin Gülümbe Köyü'nde bir işyerinde çalıştığı, jandarmanın sabotaj üzerinde durmadığı öğrenildi.

Orman yangını çıkarmak için gelen 2 terörist yakalandı Manisa, İzmir ve Bursa’da keşif yapıp orman yakma eyleminde bulunduktan sonra yurt dışına kaçacakları yönünde istihbarı bilgi edinilen PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi 2 kardeş, MİT, Jandarma ve Emniyetin ortak operasyonu ile yakalandı.