Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 17.30 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2392 Sokak’taki işyerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Erkan Ö. isimli şahsa ait oto kiralama hizmet veren işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyerinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında kapısının açık olduğu görülen işyerinde kimsenin olması ise olası bir faciayı önledi. Yangın nedeniyle işyeri kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

KAMERALARA YANSIDI

Oto kiralama dükkanında yangının çıktığı anlar ve mahallede yaşanan panik anları kameraya yansıdı. Görüntülerde, işyerinden dumanların çıkmasıyla birlikte vatandaşların yangın tüpleriyle, kovayla su taşıyarak yangına müdahale etti ve mahallede yaşanan panik anları görülüyor.

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