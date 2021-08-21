Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evde yalnız yaşayan 90 yaşındaki Zöhre Alpaket, 2. kattaki evinin banyosunda belirlenmeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

KİRACASI FARK ETTİ

Yaşlı kadının hayatını kaybettiği alt kattaki kiracısı yabancı uyruklu Mehmed Handavi’nin dikkatiyle ortaya çıktı. Handavi, üst katta oturan kadının evinden su aktığını fark ederek kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri evin kapısını kırarak açarken polis ekipleri, yaşlı kadını banyoda hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Alpaket'in öldüğünü belirlerken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

“KADINI ÖLMÜŞ OLARAK BULDULAR”

Evden su aktığını fark eden yabancı uyruklu kiracı Mehmed Handavi de, "Üst kattan sokağa suyun taştığını fark ettim. Kapısını çaldık ama açmadı. Su saatine baktım hızla döndüğünü gördüm. İçeride birinin olduğunu düşünerek de komşulara haber verdim. Daha sonra polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gelip kapıyı açtılar. İçeride kadını ölmüş olarak buldular” dedi.

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