Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Celal Parlak idaresindeki otomobil ile bir yakınlarının düğün töreninden dönen Seval Aydınlık idaresindeki otomobil, Besni’ye bağlı Sugözü köyü yakınlarında çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Celal Parlak ile Seval Aydınlık ve araçlarda bulunan Orhan Aydınlık, Zeynep Ayza Aydınlık ve ismi henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.