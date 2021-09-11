Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operayonu ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi ve mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilene kadar süreceği vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.

MSB acı haberi duyurdu! 2 Mehmetçik şehit oldu MSB, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, intikal halinde olan mehmetçiğe saldırı düzenlendiğini ve saldırı sonucunda sonucunda iki kahraman askerin şehit, üç kahraman askerin ise yaralandığını duyurdu.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist sınırda yakalandı Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 4 kişinin Hatay sınırında yakalandığını, yakalanan şüphelilerden birinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi olduğunu açıkladı.