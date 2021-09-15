Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Ali Avni Silleli (58), Covid-19'a yakalandı. Durumu ağırlaşan sağlıkçı, hastanede tedavi altına alındı. Bir süredir yoğun bakımda yatan Silleli, bugün hayatını kaybetti. Merhumun vefatı ailesinin yanı sıra meslektaşlarını üzdü. Sağlık memuru defnedilirken Covid-19 aşısı yaptırmadığı ortaya çıktı.
Koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor koronaya yenildi Sakarya’da özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan ve korona virüs aşısı yaptırmadığı öğrenilen 50 yaşındaki Hasan Feyzi Katıöz, korona virüse yenilerek hayatını kaybetti.
Aşı yaptırmayan öğretmen koronavirüsten öldü Kırıkkale'de bir okulda öğretmenlik yapan 55 yaşındaki Tahsin Tunç koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. Tahsin öğretmenin ölümünün ardından aşı yaptırmadığı öğrenildi.
Aşı yaptırmayan galerici koronavirüsten öldü Gaziantep’te Covid 19 aşısı yaptırmayı reddeden 5 çocuk babası Müslüm Ayhan, 15 gün önce yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.