İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Piyalepaşa Mahallesi Fatih Sultan Caddesi'nde bulunan 3 katlı tekstil atölyesinin giriş katındaki elektrik panosunun bulunduğu katta yangın çıktı. Atölyede çıkan yangının sebebi ise bilinmiyor. Çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişiye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.
CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tekstil atölyesinde çıkan yangın nedeniyle Fatih Sultan Caddesi uzun süre araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
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