Bir hamile kadın daha koronavirüs sebebiyle canından oldu. Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, hamile bir annenin daha Covid-19’a yenik düştüğünü belirterek, gebelikte aşı olunmasında tıbben bir sakıncanın olmadığını bir kez daha vurguladı. Her bir vatandaşın vefatının kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Yavuz, gebelikte aşı olunmasında tıbben bir sakınca bulunmadığını aktararak vatandaşları aşı olmaya davet ederek aşıların tamamlanması çağrısında bulundu.
Bakan Koca hamileleri uyardı: Tereddüt etmeden aşı olun Sağlık Bakanı Koca: "Gebelerimizin hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu, salgının seyrinde yeni bir durum. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar."
Koronaya yakalanan 7 aylık hamile kadın: Pişmanım, keşke aşı olsaydım Manisa'da bebeğine bir şey olur korkusuyla Covid-19 aşısı yaptırmayan hamile kadın, doğuma yaklaşık 2,5 ay kala koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Sağlığına kavuşan ancak zorlu bir süreç geçirdiğini belirten kadın, "Pişmanım, keşke aşı olsaydım" dedi.
Uzman doktordan hamilelere aşı çağrısı: ‘Bir kez bile bebeğini kucağına alamadı’ Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Gülbahar Çalışkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve varyantları ile özveriyle mücadele etmeye devam ettiklerini belirtti. Özellikle yaşamını yitiren hastalardan, hamileler ve yeni doğum yapmış anneleri kaybetmekten büyük üzüntü duyduklarını dile getirdiler.
Bir aşısız hamile daha koronaya yenildi
Son günlerde sık sık aşısız hamile kadınların koronadan ölümü arttı. Sağlık Bakanı da dahil olmak üzere bir çok uzman hamilelere aşı olun çağrısında bulundu. Ancak Mardin'den gelen bir haber bu uyarıların dikkate alınmadığını gözler önüne serdi.
Bir hamile kadın daha koronavirüs sebebiyle canından oldu. Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, hamile bir annenin daha Covid-19’a yenik düştüğünü belirterek, gebelikte aşı olunmasında tıbben bir sakıncanın olmadığını bir kez daha vurguladı. Her bir vatandaşın vefatının kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Yavuz, gebelikte aşı olunmasında tıbben bir sakınca bulunmadığını aktararak vatandaşları aşı olmaya davet ederek aşıların tamamlanması çağrısında bulundu.
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