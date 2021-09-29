Türkiye Gazetesi

Çorum'un Osmancık ilçesinde gittiği restoranda merdivenden düştüğü iddia edilen Recep Başak, 25 Eylül günü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede ilk müdahalesi yapılan Başak, sağlık durumunun kritik olması nedeniyle ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Başak, buradaki müdahaleye rağmen dün hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Osmancık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili restoranın işletmeci ve çalışanlarının ifadesine başvurdu. Tanıkların tavırlarından şüphelenen polis ekipleri, Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla restoranda olay yeri incelemesi yaptı.

MERDİVENDEN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER

Cumhuriyet savcısının da katıldığı incelemede elde edilen bulgular ile tanık ifadelerinin çelişmesi üzerine restoranın sahibi E.T, işletmecisi M.A, restoranda çalışan E.Ç. ve olay sırasında restoranda bulunduğu tespit edilen müşteri İ.U. gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki ifadelerinde, Başak'ın alkol aldıktan sonra restoranın yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki merdivenlerinden düşüp yaralandığını ve hastaneye kaldırdıklarını söyledi.

DARP EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Restoranın saklandığı iddia edilen güvenlik kamerası kayıt cihazı da polis tarafından bulunarak savcılığa teslim edildi. Kayıtlarda yapılan incelemede, Başak'ın darp edildikten sonra merdivenlerden düştüğü tespit edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Başak'ı darp ettiği belirlenen E.Ç. ve İ.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.T. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların, adliyedeki ifadelerinde Başak'ı darp ettiklerini kabul ettikleri öğrenildi.

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