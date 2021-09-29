Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Covid-19 sebebiyle izne gönderilen hükümlülülere ilişkin bir açıklamada bulundu. Müdürlük, hümüklülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını bildirdi. Bu karara gerekçe olarak, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "Covid salgın riski henüz ortadan kalkmadı. Bu sebeple hükümlülere verilen izin sürelerini uzatın" tavsiyesi gösterildi.

Covid-19 iznindeki hükümlüler SGK'lı olarak çalışabilecek Açık cezaevinde kalan hükümlülerin izindeyken sigortalı bir işte çalışıp çalışamayacağına ilişkin tartışmalar sürerken Adalet Bakanlığı izindeki hükümlüler için bir kolaylık sağladı.

Tutuklu ve hükümlülere 'e-Görüş' imkanı Adalet Bakanlığı, e-Görüş Projesi'nin pilot olarak uygulandığı ceza infaz kurumlarındaki suça sürüklenen çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere hükümlü ve tutukluların, bayramda aileleriyle görüntülü görüşeceğini bildirdi.