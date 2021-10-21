Türkiye Gazetesi

Kastamonu'da vatandaş, kazayı izlemek isterken koronayı da sosyal mesafeyi de unuttu. Yerde kıvranan talihsiz kadının başına toplanan kalabalık, ilgiyle olayı takip etti.

KAZANIN HEYECANI SOSYAL MESAFEYİ UNUTTURDU

Kaza, Kastamonu Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 74 DA 714 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Gülşen C.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen Gülşen Gülşen C., yere düştü. Olayı gören vatandaşlar ise sosyal mesafeyi unutarak, acılar içinde yatan yaralıyı izledi.

Gülşen C., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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