Türkiye Gazetesi

10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla ‘Oltada Buluşalım’ etkinliği düzenleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, basın mensuplarıyla Haliç’e karşı balık tuttu. İstanbul’da görev yapan gazetecilerin katıldığı etkinlikte, Fatih Belediyesi tarafından olta takımı hediye edildi. Galata Köprüsü üzerinde renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte Haliç’e olta atan gazeteciler, yakaladıkları ufak balıkları ise denize bıraktı.

“HEM ANI HEM DE ARKADAŞLARIMIZLA BERABER OLMAK İSTEDİK”

Galata Köprüsü üzerinde gazetecilerle birlikte balık tutan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, bu özel günde güzel bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için İstanbul'un önemli mekanlarından Galata Köprüsü'nde bir etkinlik yapalım dedik. Hem bir anı olsun hem de arkadaşlarımızla İstanbul'un güzel sabahında beraber olalım istedik. Güzel bir etkinlik olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.



Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan



“İLK DEFA ELİME OLTA ALDIM”

Hayatında ilk defa olta ile balık tuttuğunu kaydeden gazeteci Soner Hasırcıoğlu, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için Fatih Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu balık tutma organizasyonundayız. Daha önce haber için çok geldik ama ilk defa balık tutmak için buraya geldik. Oltayı elime ilk defa alıyorum. 4 yaşındaki kızım Elisa Ada’nın şansı için tutuyorum. 2-3 tane büyük balık tuttum ama bekliyoruz. Sizlerin ve bizlerin, çalışan veya çalışmayan tüm gazetecilerin Gazeteciler Günü kutlu olsun” şeklinde konuştu.



Basın mensuplarıyla balık tuttu.

“BURADA STRESİMİZİ ATIYORUZ”

Organizasyon için Fatih Belediyesi’ne teşekkür eden gazeteci Davut Has, “Fatih Belediyesi’nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde basın mensuplarına düzenlemiş olduğu bu organizasyon için kendilerine teşekkür ediyoruz. Güzel bir organizasyon, genelde biz toplumda kamuoyunu aydınlatma görevi yapıyoruz, bilgi veriyoruz. Bugün de burada stresimizi atıyoruz. Olta atmayı bilmeyen, ilk defa eline olta alan arkadaşlar burada ufak bir eğitimden geçti. Biz de geldik burada balık tutuyoruz. Bende 4 tane tuttum” dedi.



Etkinlikte en çok balık tutan gazetecilere Fatih Belediyesi tarafından olta takımı hediye edildi.

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