Türkiye Gazetesi

Şiran ilçesindeki Tepedam köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 63 yaşındaki Gazi Şükür’le hayvanların gübresini döktüğü yer yüzünden tartışan 33 yaşındaki Y.Z., Şükür’ün evine giderek tartışmaya başladı.

Tartışmadan hıncını alamayan Y.Z. elindeki odunla önce Şükür’ün kafasına sonra da olayı sakinleştirmeye çalışan eşine saldırdı.

Siniri geçmeyen Y. Z. daha sonra köy çeşmesinin yanına inerek Şükür’ü beklemeye başladı. Su almak için çeşmeye gelen Şükür’ü gördüğü gibi silahına sarılan Y.Z. yaşlı adama kurşun yağdırdı.

Şükür ağır yaralanırken, köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Şükür, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYET ZANLISI Y. Z. ARANIYOR

Güvenlik güçleri olaydan sonra kayıplara karışan Y.Z’yi yakalamak için çalışma başlatırken, Gazi Şükür’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

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