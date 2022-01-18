Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ta bir firma, soğuk hava ve kara rağmen vatandaşlara dondurma dağıttı. Firma yöneticisi Erdal Kanbur, 35 yıl önce kar altında dondurma ikram ederken oğluyla çekilen bir fotoğrafını göstererek çok duygulandığını söyledi.



O günden beri bunu bir gelenek haline getirdiğini söyleyen Kanbur, Kahramanmaraş'ın dondurmasını dünyanın her yerinde tanıtmak için çaba gösterdiklerini ifade etti. Erdal Kanbur "Karda dahi dondurma yenildiğini anlatmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Dondurmanızı kendiniz yapın Sıcak havalarda herkesin ilk tercihi dondurmadan yana oluyor. Ancak kimi zaman çocuğunuz ya da kendiniz için içeriğini bilmediğiniz paketli bir dondurma tüketme fikri endişelendirebilir.

Elindeki dondurmayı düşüren çocuklarını dövdü! O anlar kamerada Diyarbakır'da bir anne, elindeki dondurmayı düşüren oğlunu dövdü. Ardından kendisine tepki gösteren kızını da darbetti. Bu anlar kameraya yansıdı.