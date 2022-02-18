Türkiye Gazetesi

Denizli'de 2 gün önce kayıp ilanı verilen adam uçurumdan yuvarlanan bir arabanın içinde ölü olarak bulundu. Çardak ilçesinde bir kişinin uçurumdan düşen otomobilin içinde hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu anında jandarmaya haber verdi.

HAKKINDA KAYIP İHBARI YAPILMIŞTI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Araştırma sonucu cesedin, 15 Şubat'ta hakkında kayıp ihbarı yapılan Tolga Erkan'a ait olduğu belirlendi.



3 gündür kayıptı: Korkunç gerçek ortaya çıktı Tokat'ın Turhal ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü olarak bulundu.



24 saattir kayıptı: Acı haber geldi Kocaeli'de kendisinden 24 saattir haber alınamayan adamın cansız bedeni, evinde bulundu.