Türkiye Gazetesi

Denizli’de hayvancılık yapmak için Aydın’ın Karpuzlu ilçesine gelen 40 yaşındaki Özay Alabaş, hayvancılıktan kazandığı parayı yine hayvancılığa yatırarak çobanlık yaptığı bin dönüm araziyi satın aldı. Geçimini hayvancılıkla sağlayan Özay Alabaş, hayvanlarını çocuklarını gibi görüyor. Alabaş, "Koyunlar günün yarısını ahırda, yarısını da merada geçiriyorlar. Bu sene biraz sıkıntı var ama gene de kendi işimiz olduğu için çok şükür bu halimize. Meralarda 15-20 gün sonra otlar büyümeye başlar. Daha rahat olur." dedi.

“HAYVANCILIĞI BİLİNÇLİ YAPMALISIN”

Hayvancılığın bilinçli yapıldığı takdirde getirisinin de fazla olduğunu aktaran Alabaş, şu sözleri kaydetti: "Hayvancılık yapacak insanın bu konuda bilinçli olması gerekir. Bu işi bilinçli yaparsan para kazanırsın ama bilmeden yaparsan kazandırmaz. Aşısını, ilacını, yemini, suyunu eksik etmeyeceksin. Hayvana iyi bakman gerekiyor. Bilinçli bir çoban memurdan daha fazla para kazanır.

MEMUR MAAŞINDAN DAHA ÇOK KAZANIYOR

Bu bölgede çok hayvancı var ama para kazanamıyorlar. Ama biz bu işi bildiğimiz için çok şükür kazanıyoruz. Bilinçli bir çoban ayda bir memur maaşından fazla para kazanır. Ben kendimi bildim bileli bu mesleği yapıyorum. Burada bu arazileri edinebildiysek hepsi bu koyunlar sayesinde. Bu araziyi aylıkçı olarak çalışarak alamazsınız. Belki bu sene sıkıntılı olabilir ama geçtiğimiz dönemde de güzel para kazandırdığı çok dönem oldu.”

Patronlar sürülerin başına geçti: 5 bin lira maaşla çoban bulamıyorlar Sivas'ta 200 koyunu için 5 bin lira maaşla çoban bulamayan yetiştirici, sürünün başına kendisi geçti. Çobanların kıymete bindiğini söyleyen sürü sahipleri, "Benim burada 3500 lira verdiğim bir çoban başka bir yerden 200 lira fazla teklif aldığı zaman direkt bırakıp gidiyor, o da çiftçinin mağdur olmasına sebep oluyor" diyorlar.