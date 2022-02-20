Türkiye Gazetesi

2020 Temmuz ayında yaşanan olayda Bodrum’da yaşayan 23 yaşındaki Tuğçe Ç., ilçede esnaflık yapan 48 yaşındaki Nurettin Şeyhmusoğlu adlı şahsın taciz ve tehditlerine maruz kaldığını ifade ederek sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Tacizcinin kendisine yolladığı saplantılı ve zaman zaman tehditler içeren mesajları da sosyal medya hesabından paylaşıp yardım isteyen Tuğçe Ç., ‘ölmek istemiyorum’ diyerek hukuk nezdinde gerekenlerin yapılmasını istedi.

TACİZİNE DEVAM ETTİ, YİNE TUTUKLANDI

Sosyal medya da yankı bulan olayın ardından, tacizci Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla tutuklandı.

Olaydan 2 ay sonra elektronik kelepçeyle salıverilen tacizci, genç kızı tacizlerine devam edince yeniden tutuklandı. Şahıs 6 ay hapis yattıktan sonra yine serbest kaldı.

GENÇ KIZIN EVİNE GİDİP NOBEL ÖDÜLÜ İSTEDİ

Nurettin Şeyhmusoğlu, dün yine genç kızın evinin önüne gitti. Kızın babası ile karşılaşan Şeyhmusoğlu babaya küfürler ettikten sonra darp etti. Şeyhmusoğlu, “Ben Nobel ödülü aldım, ödülümü verin” dedi.

Genç kızın babası, evine girdikten sonra elinde bıçakla evin bahçe kapısının önüne gelen şahıs, “Ödülümü vereceksiniz” diye bağırmaya başladı.

Yaşananlara tanık olan ve sokaktaki apartta yaşadığı öğrenilen 23 yaşındaki Mustafa Asım Çelenk, Nurettin Şeyhmusoğlu’na Tuğçe Ç.’in Bodrum’da değil İstanbul’da olduğunu ve sokakta bağırmamasını söyledi.

5 YERİNDEN BIÇAKLADI

Bunun üzerine ikili arasında kavga çıktı. Nurettin Şeyhmusoğlu, kavga esnasında Mustafa Asım’ı kol, karın ve yüz bölgeleri olmak üzere 5 yerinden bıçakladı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı, Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan yaralının dalağının alındığı, böbreğinin de hasar gördüğü öğrenildi. Gencin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

TEKRAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nurettin Şeyhmusoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Twitter, tacizci hesapların peşine düştü Sosyal medya devi Twitter, kullanıcıların tacize karşı korunması için yeni bir politika izlemeye başlıyor. Bu adımlardan biri de ‘Güvenlik Modu’ oldu. Yeni özellik bazı ülkelerdeki kullanıcılara sunuldu.

Ölümcül yanlışlık! Tacizci sanıp vurdular Sultangazi'da 11 yaşındaki kızın taciz edildiği iddiasının ardından, 19 yaşındaki bir genç olayın sorumlusuyla karıştırılınca canından oldu.

Tacizciye tuzak kurup meydan dayağı attılar Arnavutköy’de bir aile 14 yaşındaki çocuklarını sosyal medya üzerinden taciz eden kişiye önce tuzak kurdu, sonra meydan dayağı atıp polise teslim etti.