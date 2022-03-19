Türkiye Gazetesi

Verdiği bir röpotajla güldüren sosyal medya fenomeninden acı haber geldi. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki piknik alanında insan kemikleri bulundu ve bu kemiklerin fenomen olan Yunus Dönertaş'a ait olduğu öğrenildi.

BİR İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki piknik alanında bölgede kafatası ve insan kemikleri bulan bir vatandaşın haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden polis ekipleri, kafatası ve kemiklerin olduğunu fark ederek, söz konusu kemikleri inceleme üzere koruma altına aldı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, buluntu kemikler daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilerek, incelenmeye başlandı.

Tekirdağ’da bulunan kemiklerin 8 aydır kayıp olan 42 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş'a ait olduğu ortaya çıktı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yapılan inceleme sonrasında kemiklerin Temmuz ayında kayıp başvurusu yapılan ünlü sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş’a (42) ait olduğu belirlendi. Acı haber duyan yakınları yasa boğulurken, Dönertaş’a ait olduğu belirlenen kemikler İstanbul Silivri’de aile mezarlığına defnedildi.

Konuyla ilgili başlatılan geniş çağlı soruşturma sürüyor.

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