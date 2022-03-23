Türkiye Gazetesi

Konya’nın Kadınhanı ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi’ndeki 04.30 sıralarında kan aktı. Kerim Turhan, Musa Akdoğan, F.Ş, Ş.Ç, N.T. ve A.A.Ç. gittikleri alkollü eğlence mekânında Şakir Öcal, M.B. ve K.Y. ile alacak verecek meselesinden tartıştı. Taraflar mekandan çıkıp kavga etmeye başladı. Ardından silahlar çekildi.

DOKTORU SİLAHLA TEHDİT ETTİ

Öcal, Turhan ve Akdoğan yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler yaralılara müdahale ettiği sırada Kerim Turhan’ın oğlu N. Turhan, Şakir Öcal’ı vurarak öldürdü. Görevli doktoru da diğer yaralıyı bırakıp babasına bakmak için tehdit etti.

İKİ KİŞİ HASTANEDE CAN VERDİ

Polis, N. Turhan ile Ş.Ç, F.Ş. ve K.Y’yi gözaltına aldı. Ekipler, 2 tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kerim Turhan ve Musa Akdoğan da doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Van'da silahlı kavga, 1 ölü var Van’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi canından oldu, olayla ilgili 7 kişi ise gözaltına alındı.

Müşteri-işletmeci kavgasında kan aktı: 1 ölü Bir otel işletmecisi ile müşterisi arasında çıkan gürültü kavgasında silah ile yaralanan otel işletmecisi, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Saldırganın da durumu ağır…

Akraba kavgası kanlı bitti: 1'i çocuk 2 ölü 4 yaralı Şanlıurfa'da husumetli olduğu öğrenilen aileler arasında çıkan kavga sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.