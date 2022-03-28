Türkiye Gazetesi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Musa Yaman dairesini satarak parasını zanlı Osman Ö.'ye borç olarak verdi ancak geri alamadı. Osman Ö., süt toplama aracıyla şoförlük yapan Musa Yaman'ı borcunu ödeyeceğini söyleyip evinin önüne çağırdı.

BIÇAKLA KATİL ZANLISINA DİRENMEYE ÇALIŞTI

Süt toplama aracıyla adrese gelen Musa Yaman aracından inmek istediği sırada kendisini bekleyen Osman Ö. tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Musa Yaman da yaralı vaziyette yanındaki bıçağını çıkararak kendisine ateş eden Osman Ö.'yü hafif şekilde yaraladı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Musa Yaman, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ZANLI TUTUKLANDI

Hafif şekilde yaralanan Osman Ö. ise hastanedeki tedavisi sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Katil zanlısı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir Adliyesine sevk edildi. Zanlı Osman Ö. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Isparta’nın Eğirdir ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Musa Yaman, ailesinin isteği üzerine dün Beyşehir’de toprağa verildi. Musa Yaman, Çarşı Camisi’nde öğlen vakti kılınan cenaze namazı sonrasında şehir kabristanında defnedildi.

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