Türkiye Gazetesi

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların birçoğu dönüşe geçti. Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kara yolundaki yoğunluk nedeniyle kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini artırdı.

Tatilciler dönüşe geçti... Kilit kavşakta bayram yoğunluğu! Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın son göründe trafik yoğunluğu devam ediyor. Kilometrelerce oluşan araç trafiği, dron ile havadan görüntülendi.