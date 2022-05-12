Türkiye Gazetesi

Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Nakipoğlu Mahallesi Yaren sokakta bulunan evlerinde annesi temizlik yaparken odada oyun oynayan 1,5 yaşındaki Abdulkerim El Hac, su dolu kovanın içine düştü. Durumu fark eder etmez annesi R.E.H. tarafından kovadan çıkartılan bebek olay yerine çağrılan ambulans ile yakında bulunan Karatay Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi kaldırıldı.

BEBEK KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan 1,5 yaşındaki Abdulkerim bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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