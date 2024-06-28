90 milyon liralık konut dolandırıcılığı! Onlarca kişiye daire sattı, sonunda yakayı ele verdi

Nevşehir'de yapım aşamasındaki daireleri 57 kişiye satan ve satışını yaptığı bazı daireleri hak sahiplerine teslim etmeyerek yaklaşık 90 milyon TL haksız kazanç elde eden emlakçı gözaltına alındı.

Nevşehir'de bazı vatandaşların bir inşaat firması tarafından dolandırıldıklarını iddia etmesi üzerine, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Kentte emlakçılık yapan A.K.İ.'nin kentin farklı yerlerinde bulunan evleri 57 kişiye satarak 90 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Emlak firmasının sahibi A.K.İ.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelinin şirket ortağı annesi Y.İ. ile Muğla'da olduklarını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan anne ve oğlu, Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki ilk ifadelerinin ardından Nevşehir Adliyesine sevk edildi.

"3 EV ALDIM, HİÇBİRİNDE OTURAMADIM"

Emlak firmasından 3 daire alan mağdur Emel Çalışır, "3 ev aldık, hiçbirinde oturamadım. Aldıklarımdan biri inşaat, ikisinin de tapusunu alamadım. 2 milyondan fazla para ödedik" derken, İstanbul’da ikamet eden mağdur Meral Sinoplu da, "İlgili firmadan aldığım dairenin başkası adına çıktığını öğrendim. Toplamda 3 buçuk milyon para ödedim. Yakalandığı için de ayrıca sevinçliyim" ifadelerini kullandı.