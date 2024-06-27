Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Dolandırıcı 'jandarma'ya polisten suçüstü

Dolandırıcı 'jandarma'ya polisten suçüstü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dolandırıcılık, Güvenlik Kamerası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'da kendisini askeri personel olarak tanıtan ve yaşlı kadını dolandıran zanlı, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Zanlının üzerinde yapılan aramada 7 bin 260 TL nakit para ile 2 adet altın küpe ele geçirildi. 

Çorum Bahçelievler Şenyurt Caddesi'nde Z.M. (76) adlı kadını telefonla arayan H.K. (34) kendisini askeri personel olarak tanıttıktan sonra müştekinin eşinin tutuklandığını ve evdeki ziynet eşyaları ile paraları vermesini istedi.

Yaşlı kadın evine gelen şüpheliye 4 bilezik, 2 tane küpe ve 2 bin 650 TL'yi teslim etti. Z.M. bir süre dolandırıldığını anlayınca durumu polise haber verdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan incelemeler sonunda polis ekipleri, şüphelinin H.K. olduğunu tespit etti.

Dolandırıcı 'jandarma'ya polisten suçüstü - 1. Resim

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşlı kadının dolandırıldığı olay güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde zanlı önce Z.M.'nin bulunduğu apartmana giriyor. Daha sonra apartmandan ayrılan zanlı taksi ile bir kuyumcuya giderek bilezikleri bozdurup parasını alıp iş yerinden ayrılıyor.

Çorum'dan kaçmak üzereyken polis ekipleri tarafından otogarda kıskıvrak yakalanan H.K. gözaltına alınıyor. Zanlının üzerinde yapılan aramada 7 bin 260 TL nakit para ile 2 adet altın küpe ele geçirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MEB, Bakan Tekin'in torpil istediği iddiasını yalanlandı: Yasal işlem başlatılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MEB, Bakan Tekin'in torpil istediği iddiasını yalanlandı: Yasal işlem başlatılacak - GündemBakan Tekin'in yazdığı iddia edilen mesajlar olay olduKonya'da akılalmaz olay! Aile hekimi 'ölü insanları' muayene etti - GündemKonya'da aile hekimi 'ölü insanları' muayene etti!Enver Aysever'den Milli Takım için çirkin sözler: Bunların içlerinde her şey var - GündemTürkiye kutladı, o ise nefret kustu!Misafirleriyle tartışan kadın, kaçmaya çalışırken balkondan düştü - GündemMisafirleriyle tartıştı, kaçarken balkondan düştüDEM Partili belediyelerin işçi kıyımına protesto: Emekçilerin ekmeğiyle oynadılar - GündemDEM Partili belediyelerin işçi kıyımına protestoMersin'de akıllara durgunluk veren kaza: Yolda yürürken bir anda köprüden uçtu... O anlar kamerada - GündemYolda yürürken bir anda köprüden uçtu
Sonraki Haber Yükleniyor...