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90 yıl sonra bir ilk! Ankara'dan hareket etti, yolculardan tam not aldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
90 yıl sonra bir ilk! Ankara&#039;dan hareket etti, yolculardan tam not aldı
Ankara, Çankırı, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'dan Çankırı'ya 90 yıl sonra düzenlenen 'Turistik Tuz Ekspresi' ile seyahat eden yolcular günübirlik seyahatin tadını çıkardı, tarihi ve kültürel gezi vatandaşlardan tam not aldı.

Ankara'dan Çankırı'ya düzenlenen günübirlik Turistik Tuz Ekspresi, 90 yıl sonra yeniden hareket etti. Çankırı Valiliği, Çankırı Belediyesi, TCDD ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) işbirliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda başlatılan ekspres, Ankara'dan 7.50’de başladığı ilk seferini yaklaşık 3 saatte tamamladı.

18 Mayıs Cumartesi günü Çankırı’ya gerçekleştirilen tarihi yolculuğu şarkılar ve türküler eşliğinde tamamlayan yolcular, 90 yıl aradan sonra trenle düzenlenen ilk seyahatin heyecanını yaşadı.

90 yıl sonra bir ilk! Ankara'dan hareket etti, yolculardan tam not aldı - 1. Resim

'TUZİ' MASKOTLARI EŞLİK ETTİ

Çankırı’da yıllar önce yaşamış kılıç dişli kaplan olarak bilinen “Tuzi” maskotlarının eşlik ettiği seyahatte, yolcular hep birlikte dans edip eğlendi. Oldukça keyifli süren yolculuğun ardından Çankırı’ya ulaşan yolcular, garda düzenlenen törenle karşılandı. Turistik Tuz Ekspresi'nin ilk yolcuları, program kapsamında Çankırı'nın tarihi ve kültürel mekânlarını ziyaret ederek yöresel lezzetlerini tatma imkanı elde etti.

İlk olarak Yer Altı Tuz Şehri ile ziyaretlerine başlayan 'Turistik Tuz Ekspresi' yolcuları, yerin 150 metre altında bulunan devasa büyüklükteki tuz mağarasını gezdi. Yer Altı Tuz Şehri’ne hayran kalan yolcular, daha sonra Çankırı’nın önemli tarihi eserlerinden olan tıbbın ve eczacılığın sembollerinin doğduğu mekân olan Taş Mescit ve Çankırı Mevlevihanesi, Buğday Pazarı Medresesi, Çivitçioğlu Medresesi, Sultan Süleyman Cami (Ulu Cami) ziyaret ederek Tarihi Çankırı Sokaklarında zamanda tarihe bir yolculuk yaptı.

90 yıl sonra bir ilk! Ankara'dan hareket etti, yolculardan tam not aldı - 2. Resim

MÜZELERİ GEZDİLER, GELENEKSEL LEZZETLERİ DENEDİLER

Şehrin ilgi çekici mekanlarından olan Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesinde iletişim tarihini keşfeden ziyaretçiler, 8 milyon yıllık fosillere ev sahipliği yapan Çankırı Müzesini ve imece kültürünün sergilendiği Tarihi Çamaşırhane Müzesini gezdi.

Çankırı'nın coğrafi işaretli geleneksel lezzetlerini de deneyimleme imkânı bulan ziyaretçiler, daha sonra Yöresel Mutfak ve Kültür Evi’nde Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ile bir araya geldi.

İlk seferinde yoğun talep gören Turistik Tuz Ekspresi, Ankara-Çankırı-Ankara güzergahında 25 Mayıs, 1 Haziran ve 8 Haziran tarihlerinde günübirlik olarak turlarına devam edecek.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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