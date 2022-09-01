Türkiye Gazetesi

Akıllara durgunluk veren kazada araca eşek aracın tavanına düşünce olan oldu. Acıpayam Çameli Karayolu Bostan Deresi mevkiinde meydana gelen ilginç kazada gece saatlerinde Acıpayam’dan Çameli Cumaalanı istikametine gitmekte olan Osman Soy idaresindeki otomobil, yola çıkan eşeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle eşek otomobilin tavanına düştü.

YOLCU KONUMUNDAKİ ADAM KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, yolcu konumunda bulunan baba Hüseyin Soy’u ağır yaralı olarak Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Hüseyin Soy, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada araç hurdaya dönerken, eşek ise telef oldu.

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