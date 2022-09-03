Türkiye Gazetesi

Futbol müsabakasında futbolcular dehşet saçtı. Sinirlenen oyuncular neredeyse hakemin ölümüne neden oluyordu. Şili'de geçtiğimiz ay Club Real Deportivo 1 de Mayo ile Club Salvador arasındaki oynanan futbol maçında hakem futbolculardan birine kırmızı çıkarttı. Hakemin bu hareketine sinirlenen futbolcular akılalmaz bir yönteme başvurdu.

ÖNCE DARP ETTİLER SONRA UÇURUMDAN ATTILAR

Kırmızı kart nedeniyle yükselen tansiyon düşmedi ve futbolcular bir türlü yatışmadı. Sinirini alamayan futbolcular hakemi önce darp etti ardından futbol sahasının yakınındaki bir vadiye götürdükten sonra uçurumdan aşağıya attı. Ağır yaralanan hakem, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Dehşet dolu olay bir süre sonra gün yüzüne çıktı ve futbol camiasında büyük tepkilerin gelmesine neden oldu. Sosyal medyada hesabından paylaşımda bulunan futbolseverler, hakeme şiddet uygulayan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

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