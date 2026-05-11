Dün Moskova'da düzenlenen Zafer Günü etkinliklerinin ardından açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna savaşının sona yaklaşmış olabileceğini söyledi. Uzmanlar, Kremlin’in verdiği bu mesajın askeri başarıdan çok savaşın ekonomik maliyeti, artan yıpranma ve diplomatik baskılarla bağlantılı olduğunu değerlendiriyor.

Moskova’daki Zafer Günü etkinliklerinin ardından konuşan Putin, Ukrayna’daki çatışmaların sonuna yaklaşıldığını düşündüğünü belirtti. Rus lider, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Moskova’da ya da tarafsız bir ülkede doğrudan görüşmeye hazır olduğunu da açıkladı. Açıklamalar, tarafların kısa süreli ateşkes uyguladığı ve esir takası görüşmelerini sürdürdüğü bir dönemde geldi.

Putin konuşmasında, bazı Batılı liderlerin savaşın sürmesini istediğini öne sürerek, “Rusya’nın kısa sürede çökeceğini düşündüler ancak istedikleri sonucu alamadılar” dedi. Buna rağmen cephede çatışmalar devam ediyor. Ukraynalı yetkililer, son 24 saatte yaklaşık 150 çatışma yaşandığını ve Rus saldırılarında en az üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kremlin'de denklem değişti! Putinden barış sinyali geldi, uzmanlar nedenini açıkladı

PUTİN NEDEN SAVAŞI SONLANDIRMA SİNYALİ VERDİ?

Uzmanlara göre Putin’in şimdi savaşın sonundan söz etmesinin arkasında yalnızca askeri nedenler yok. Araştırmacı Keir Giles, Putin’in açıklamalarının gerçek bir barış sürecinden çok “küresel umut ve iyimserlik havasıyla” bağlantılı olduğunu söyledi. Giles, “Son 18 ayda savaşın biteceğine dair birçok açıklama yapıldı ancak bunların hiçbiri gerçekleşmedi” diyerek temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

'SAVAŞIN MALİYETİNİ TAŞIMAKTA ZORLANIYOR' İDDİASI

Analistler, savaşın uzamasının hem Rusya hem de Ukrayna üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu belirtiyor. Dört yılı aşan çatışmalar sırasında on binlerce kişi hayatını kaybetti, Doğu Ukrayna’daki birçok bölge harabeye döndü ve Batı yaptırımları nedeniyle Rus ekonomisi ciddi baskı altına girdi. Uzmanlar, Moskova’nın savaşın maliyetini daha fazla taşımakta zorlandığını ifade ediyor.

Giles’a göre Kremlin yönetimi, savaşın beklenenden daha uzun sürmesi ve kesin bir zafer elde edilememesi nedeniyle daha esnek bir pozisyona yaklaşmış olabilir. Giles, “Putin, daha önce çatışmayı sürdürmenin Rusya’ya daha fazla kazanç sağlayacağını düşünüyordu. Ancak artık savaşı askıya almaya daha istekli olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Katar merkezli Al Jazeera'nın haberine göre, bu süreçte ABD’nin diplomatik baskısı da dikkat çekiyor. ABD Başkanı Trump, son ateşkesi desteklediğini belirterek bunun savaşın “sonunun başlangıcı” olabileceğini söyledi. Trump, seçim kampanyasında Ukrayna savaşını bitirmeyi temel vaatlerinden biri haline getirmişti.

Buna karşın taraflar arasındaki temel anlaşmazlıklar sürüyor. Rusya, Donbas bölgesinin tamamının kontrolünü isterken Ukrayna NATO hedefinden vazgeçmiyor ve toprak tavizine karşı çıkıyor. Uzmanlar, bu nedenle kısa vadede kalıcı bir barış anlaşmasının hâlâ zor göründüğünü ancak artan ekonomik ve siyasi baskıların tarafları geçici ateşkeslere yaklaştırabileceğini belirtiyor.

