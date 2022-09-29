Türkiye Gazetesi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), son yılların en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kalan ve 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle 1606 kişinin hayatını kaybettiği, 10 milyon kişinin ise evsiz kaldığı Güney Asya ülkesi Pakistan’daki selzedeler için başlattığı acil yardım kampanyası kapsamında sıcak yemek ve kumanya dağıtımını sürdürüyor. Acil yardım çalışmaları için ilk günden harekete geçen İDDEF, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Pakistan’a giden İyilik Trenlerindeki yerini alarak, hayırseverlerin emanetini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. İDDEF ayrıca ülkeye giden görevlileri ve bölgedeki ekipleriyle saha çalışması yaparak sel nedeniyle oluşan hastalıklara karşı ilaçlama yaparken, çadır ve cibinlik dağıtımı gerçekleştiriyor.

İDDEF’ten yardım kampanyasıyla ilgili yapılan açıklamada, “Dost ve kardeş ülke Pakistan’da şiddetli muson yağmurları nedeniyle kardeşlerimiz zor günler geçiriyor. Yaklaşık 34 milyon kişinin etkilendiği ülkede İDDEF olarak, kardeşlerimizin mağduriyetlerini bir nebze olsun azaltmak ve yanlarında olmak için AFAD koordinasyonunda ülkeye gönderilen İyilik Trenlerine destek verdiğimiz gibi, bölgedeki ekiplerimiz ve ülkeye giden görevlilerimizle selzedeleri ziyaret ediyor ve emanetleri teslim ediyoruz. Özellikle Sindh, Pencap, Karaçi, Gilgit Balistan ve Belucistan bölgelerinde etkili olan sel felaketinin hemen ardından su baskınlarının ortasında derme çatma barakalara sığınan selzedelere sıcak yemek ve kumanya dağıtıyoruz. Emanet edilen yardımları, en büyük yaşam ve geçim kaynağı tarım olan ancak toprakları sular altında kalan kardeşlerimize gerek yürüyerek gerekse de kayıklarla ulaştırıyoruz. Felaketten en çok etkilenen çocukların mutluluğu için kek ve bisküvi ikram ediyoruz. Ekiplerimiz ayrıca sel nedeniyle oluşan salgın hastalıklara karşı bölgelerde ilaçlama yaparken, çadır ve cibinlik dağıtımı yapıyor. Türkiye’deki hayırseverler ile Pakistan’daki mağdur Müslümanlar arasında köprü olmaya devam ediyoruz” denildi.

Hayırseverler, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 0065" numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor.