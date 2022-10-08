Türkiye Gazetesi

Bursa’da 20 yaşındaki Ceren Özkükner geçen yıl kuzeninin kullandığı otomobille evine giderken Recep Kılınç’ın kullandığı araç hızla Ceren’in içinde olduğu otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç kız yola savrularak hayatını kaybetti. Sürücü Recep Kılınç'ın koronavirüs nedeniyle karantinada olması gerektiği ortaya çıktı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TAHLİYE EDİLDİ

Ayrıca sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ve abisinin kimliğiyle gezdiği belirlendi. Alkollü araç kullanan Kılınç'ın kaza anında 180 kilometre hız yaptığı anlaşıldı. 12 yıl hapse mahkum edilen Recep Kılınç dördüncü duruşmada tahliye edildi. Gerekçe olarak cezaevinde bir yıl kaldığı süre gösterildi. Genç kızın ailesi karara itiraz edecek.

Çorlu tren kazası davasında 4 yıl sonra tutuklama kararı Tekirdağ Çorlu’da 4 yıl önce meydana gelen 25 kişinin hayatını kaybettiği 328 kişinin yaralandığı tren kazası davasında dönemin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'nde bakım servis müdürü olan Mümin Karasu için tutuklama kararı verdi. Mümin Karasu, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne yol açmakla suçlanıyor. Mahkeme, geri kalan 12 sanık hakkında adli kontrol şartı getirirken duruşma11 Ocak 2023 tarihine ertelendi.