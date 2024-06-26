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Adeta gökten düştü! Metrelerle ölümden kurtuldular, neye uğradıklarını şaşırdılar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Adeta gökten düştü! Metrelerle ölümden kurtuldular, neye uğradıklarını şaşırdılar
Hatay, Defne, Haber

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hatay'da dağdan kopan bir kaya parçası evin bahçesine düştü. Bahçedeki iki ağaç zarar görürken, bölgedeki vatandaşlar 6-7 metrelik mesafe ile ölümden döndü.

Hatay'ın Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde, Habib-i Neccar Dağı'ndan kopan kaya parçası bir evin bahçesine düştü. Altınöz ailesine ait bahçedeki 2 ağaç zarar gördü.

Selim Altınöz, yeğenleriyle bahçedeki meyveleri toplarken olayın yaşandığını söyledi ve büyük panik yaşadıklarını aktardı. Altınöz, "Sesle birlikte irkildik ve korktuk hatta elimizdeki kovayı da bıraktık kaçtık. Tabii 5-6 metre kaçamadan kaya yakınımıza düştü, hala panik halindeyiz" diye konuştu.

Adeta gökten düştü! Metrelerle ölümden kurtuldular, neye uğradıklarını şaşırdılar - 1. Resim

"6-7 METRE İLERİYE DÜŞSEYDİ 2-3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ"

Bahçe sahibi Selahattin Altınöz ise olayın hala etkisinde olduklarını belirtti. Yaralanan veya ölen kimsenin olmamasının en büyük tesellileri olduğunu ifade eden Altınöz, şöyle konuştu:

"Kardeşim ve yeğenlerim, misafirlerimizle birlikte kayanın düştüğü yerde kayısı toplarken, deyim yerindeyse gökten kaya düştü. 6-7 metre ileriye düşseydi 2-3 kişi ölmüştü, ezilmişti, kurtulma şansları yoktu. Eve gelse evi yıkardı ve şu an korku içindeyiz."

Altınöz, olayın ardından CİMER üzerinden şikayette bulunduklarını, yetkililerden de olumlu dönüş aldıklarını söyledi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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