Adeta gökten düştü! Metrelerle ölümden kurtuldular, neye uğradıklarını şaşırdılar
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Hatay'da dağdan kopan bir kaya parçası evin bahçesine düştü. Bahçedeki iki ağaç zarar görürken, bölgedeki vatandaşlar 6-7 metrelik mesafe ile ölümden döndü.
Selim Altınöz, yeğenleriyle bahçedeki meyveleri toplarken olayın yaşandığını söyledi ve büyük panik yaşadıklarını aktardı. Altınöz, "Sesle birlikte irkildik ve korktuk hatta elimizdeki kovayı da bıraktık kaçtık. Tabii 5-6 metre kaçamadan kaya yakınımıza düştü, hala panik halindeyiz" diye konuştu.
"6-7 METRE İLERİYE DÜŞSEYDİ 2-3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ"
Bahçe sahibi Selahattin Altınöz ise olayın hala etkisinde olduklarını belirtti. Yaralanan veya ölen kimsenin olmamasının en büyük tesellileri olduğunu ifade eden Altınöz, şöyle konuştu:
"Kardeşim ve yeğenlerim, misafirlerimizle birlikte kayanın düştüğü yerde kayısı toplarken, deyim yerindeyse gökten kaya düştü. 6-7 metre ileriye düşseydi 2-3 kişi ölmüştü, ezilmişti, kurtulma şansları yoktu. Eve gelse evi yıkardı ve şu an korku içindeyiz."
Altınöz, olayın ardından CİMER üzerinden şikayette bulunduklarını, yetkililerden de olumlu dönüş aldıklarını söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı