AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in acı günü: Dayısı vefat etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşlılığa bağlı nedenlerle Adana'da vefat eden dayısı Hasan Öztopal'ın cenaze törenine katıldı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in 78 yaşındaki dayısı Hasan Öztopal yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti.
- Cenaze töreni Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlendi.
- Törene Ömer Çelik, kent protokolü ve aile yakınları katıldı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in 78 yaşındaki dayısı Hasan Öztopal, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle gece saatlerinde Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Öztopal için Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Törene AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yanı sıra kent protokolü ve aile yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Hasan Öztopal, Karslılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
