Antalya kıyılarında Kızıldeniz kökenli balıklar küresel ısınmanın etkisiyle hızla çoğalarak yerli türlerin hayat alanını işgal etmeye başladı. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu “Çözümü yok, bu sulara giren artık Akdeniz’in balığı oldu” dedi.

Akdeniz’de son yıllarda hızlanan ekolojik değişim, yerli balık türlerinin geleceğini tehdit ediyor.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı sahilinde son 25 senede belirgin bir dönüşüm yaşandığını belirterek Kızıldeniz’den geçen türlerin yerli balıkları baskıladığını söyledi.

2000 yılından bu yana Antalya sahillerinde dalış yapan Prof. Dr. Gökoğlu “Suya girdiğimiz andan itibaren ilk gördüğümüz onlar oluyor” diyerek Kızıldeniz kökenli balıkların sahilde hâkim hâle geldiğini ifade etti.

Akdeniz meydan savaşı! Yabancı balıklar yerli türleri yok ediyor

Özellikle dört farklı barbun türünün hızla çoğaldığını aktaran Gökoğlu “Bu barbun türü geldikten sonra yerli barbunları göremez olduk. Yerlerini işgal etmişler, sürekli dibi karıştırıp besinleri tüketiyorlar” dedi.

KÜRESEL ISINMA ETKİLEDİ

Domuz balığı, sokar, naylon balığı, balon balığı ve balıkçıların “gümüş” adını verdiği türlerin de arttığını bildiren Gökoğlu “Mırmır, yerli tekir, barbun ve melanur gibi türler ise kayboluyor. Kızıldeniz’den geçen mağara balıkları da hâkim olmaya başladı. Bu değişimin temel nedeni küresel ısınma ve yabancı türlerin hızlı çoğalması. Balıkçılık da olumsuz etkileniyor ancak çözümü yok, bu sulara giren artık Akdeniz’in balığı oldu. Türler rekabet ediyor ve zamanla denge oluşacaktır” ifadelerini kullandı

