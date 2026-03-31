Dün zorunlu olmadıkça ‘trafiğe çıkmayın’ uyarısı yapan AKOM’an yeni bir uyarı daha geldi. AKOM, Çarşamba günü Orta Akdeniz üzerinden yeni bir sistemin geleceğini belirterek, 4-5 gün süre ile tekrardan aralıklı yağış geçişlerinin yaşanacağını, sıcaklıkların 14-19°C aralığında seyredeceğini açıkladı.

Yaklaşık 1 haftadır çok bulutlu havanın hakim olduğu İstanbul’da sağanak yağış aralıksız devam ediyor. Cuma gecesinden bu yana metrekareye 54-93 kilogram aralığında yağış düşen İstanbul için yeni uyarı geldi.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), Çarşamba günü itibariyle Orta Akdeniz üzerinden soğuk etkili bir sistemin daha geleceğini duyurdu. AKOM, aralıklı yağışların 4-5 gün daha süreceğini belirtti.

AKOM tarih verdi! 5 gün sürecek, Orta Akdeniz'den yeni yağış sistemi geliyor

AKOM'DAN ÇARŞAMBA UYARISI

AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İstanbul'da 3 gündür aralıksız devam eden yağışlar (metrekareye 65-117 kg) bölgemizi terk ederken hafta ortası (Çarşamba) itibari ile Orta Akdeniz üzerinden benzer bir sistemin bölgemize ulaşacağı, 4-5 gün süre ile tekrardan aralıklı yağış geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 14-19°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

15 İLDE SAĞANAK YOLDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bugün ülke genelinde parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağını belirterek 15 ili sağanak yağış için uyardı. Meteoroloji açıklamasında “Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Antalya, Hatay, Ankara, Çankırı, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mersin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor” denildi.

Sağanak yağış uyarısı yapılan iller; Amasya Ankara Antalya Çanakkale Düzce Edirne Hatay İstanbul İzmir Kastamonu Kocaeli Mersin Muğla Siirt Zonguldak

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BARAJLARIN DOLULUK ORANI ARTTI

Öte yandan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, yılbaşından bugüne kadar 346,32 milimetre yağış düşen barajların doluluğu, son 14 günde yüzde 12,07 arttı. Bu kapsamda, kente su sağlayan barajlardaki doluluk, bugün itibarıyla yüzde 58,03 olarak ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, kentte etkili olan yağışların ardından yüzde 58,03'e yükseldi. Elmalı Barajı, yağışların etkisiyle yüzde 100 doluluğa ulaşırken, Istrancalar Barajı ise yüzde 99,47 seviyelerine geldi. Diğer barajlardaki doluluk ise Ömerli'de yüzde 81,65, Darlık'ta yüzde 73,63, Terkos'ta yüzde 42,94, Alibey'de yüzde 52,75, Büyükçekmece'de yüzde 42,72, Sazlıdere'de yüzde 35,62, Kazandere'de yüzde 60,16, Pabuçdere'de yüzde 30,64 olarak ölçüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası