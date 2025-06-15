Almanlar Türk hasta için 'yaşayamaz' demişti, böyle yaşadı! "Avrupalılar ölüme terk ediyor"

Almanya'da "ameliyat edilemez" denilen siroz hastası Ali Baba Tanrıverdi, Türkiye'de Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibi tarafından başarıyla karaciğer nakli yapılarak hayata döndürüldü. "Avrupalı hekimler insanı ölüme terk ediyor" diyen Tanrıverdi, Türk doktorların vicdanlı ve becerikli müdahalesi sayesinde ikinci bir şans elde ettiğini vurguladı.

Kısa süre önce Almanya’da siroz teşhisi konulan ve hastalığın ilerlediği gerekçesiyle ameliyat edilmesi reddedilen Ali Baba Tanrıverdi, bir yakınının tavsiyesiyle Türkiye’ye dönerek Malatya’daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne başvurdu.

"AMELİYET EDİLEMEZ" DEMİŞLERDİ

Tanrıverdi’nin kardeşi Ali Tanrıverdi, Malatyalı arkadaşları Özgür Karakoç’un yönlendirmesiyle ilk uçakla Malatya’ya gitme kararı aldı.

Yola çıkmadan önce hastaneye gönderilen tıbbi raporları inceleyen İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibi, hastaya acil karaciğer nakli gerektiğini belirledi.

"AVRUPALILAR ÖLÜME TERK EDİYOR"

Yaklaşık iki hafta içinde uygun donör bulundu ve Prof. Dr. Sezai Yılmaz liderliğindeki ekip tarafından başarılı bir karaciğer nakli gerçekleştirildi. Avrupa’da "ameliyat edilemez" denilen Tanrıverdi, Türk hekimlerin müdahalesiyle yeniden sağlığına kavuştu.

Taburcu günü Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ı odasında ziyaret eden Ali Baba Tanrıverdi, "Avrupalı hekimler insanı ölüme terk ediyor. Türk doktorlar bu anlamda çok daha vicdanlı ve becerikli" ifadelerini kullandı.

Tanrıverdi ayrıca tedavi sürecinde kendisine destek olan Doç. Dr. Barış Sarıcı, Özgür Karakoç, Volkan Arıkan ve Vahap Eserdi’ye teşekkür etti.