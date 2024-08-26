Ankara'da komşu kavgası katliama döndü! 3 kişi hayatını kaybetti
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Ankara Keçiören'de gece saatlerinde komşular arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.
Ankara'nın Keçiören ilçesi Yayla Mahallesinde daha önce aralarında tartışma çıkan komşular, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yeniden karşı karşıya geldi.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle M.E., silahla komşuları M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.'ye ateş açtı. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI BİR KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde M.Z., M.Ö. ve M.Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda vurulan Ş.Z. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı