Ankara'da komşu kavgası katliama döndü! 3 kişi hayatını kaybetti

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle M.E., silahla komşuları M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.'ye ateş açtı. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI BİR KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde M.Z., M.Ö. ve M.Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda vurulan Ş.Z. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.