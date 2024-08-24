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Başakşehir'deki pazarcıların kavgası savaşa döndü! 1 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Başakşehir'de pazarcıların yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Olay anı kameralara yansırken bir pazarcı açılan ateş sonrası yaralandı.

Bahçeşehir 2.Kısım pazar alanında meydana gelen kavgada silahını ateşleyen Y.G, 21 yaşındaki E.G'yi sırtından yaraladı. Edinilen bilgiye göre kapalı pazar yerine tezgahlarını kuran pazarcılar arasında yer işgali nedeniyle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. 

Başakşehir'deki pazarcıların kavgası savaşa döndü! 1 yaralı - 1. Resim

Pazarcıların birbirine girdiği kavgada, Y.G isimli şüpheli vatandaşların da olduğu pazar yerinde defalarca silahını ateşledi. 21 yaşındaki pazarcı E.G., sırtından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç E.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Başakşehir'deki pazarcıların kavgası savaşa döndü! 1 yaralı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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