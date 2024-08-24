Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Manisa'da sokak ortasında eşini döven kişinin yargılandığı davaya müdahil oldu
Düzenleyen: Ahmet Öksüz- Güncelleme:
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Manisa'da sokak ortasında boşandığı eşini demir çubukla döven kişi gözaltına alınmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Manisa'daki davaya müdahil oldu.
Manisa'da boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde demir çubukla döven kişi Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Manisa'da eşini sokak ortasında döven şüpheli gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Manisa'daki davaya müdahil oldu.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Güncel