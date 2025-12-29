UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsilî Listesi’ne giren ve dünya çapında tescillenen Antep işi nakışı, kültürel bir değer olarak gelecek nesillere öğretilecek.

Kökleri 19. yüzyıla uzanan ve geçmişte genç kızların maharet göstergesi olarak çeyizlere işlediği Antep işi nakışı, kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar geldi. Nurel Enver Taner Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü Antep işi nakışı usta öğreticisi Filiz Muştu, açtıkları kursta kadınlara geleneksel el sanatlarını öğrettiklerini söyledi.

Muştu, Antep işi nakışın tel çekilerek yapılmasının, diğer el işlerinden ayıran en büyük faktör olduğunu dile getirdi. Antep işi nakışında, kumaşın üzerine işleyerek delikleri doldurduklarını anlatan Muştu “Bir tane mercimek ajurunda bir deliğe dokuz kere iğne batırıyoruz. Bu da bayağı bir zaman alan bir şey. ‘İğneyle kuyu kazmak’ derler, biz de iğneyle kuyu kazıyoruz. Öncesinde çeyizlerde kullanılırdı sonra sandıklara konulurdu. Kullanmaya kıyılmazdı bile. Şimdi ise daha çok kullanılıyor. Ceketlerde yani modernize edip farklı yerlerde farklı şekillerde kullanabiliyoruz” dedi.

