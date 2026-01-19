Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Bingöl’de kar yağışı gece gündüz aralıksız sürdü. Kent merkezi ve ilçeler beyaz örtünün altında kaldı. Yoğun yağış nedeniyle esnaf kepenk açamazken ulaşım ise durma noktasına geldi. Ekiplerin karla mücadele çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarı verdiği Bingöl'de kar yağışı dün gece başladı. Gece boyu süren ve halen etkisi sürdüren yağışla birlikte kent adeta kara teslim oldu. Etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte esnaf, iş yerlerinin önünü küreklerle temizleyerek güne başladı.

Arabalar kar altında kaldı! Gece gündüz yağıyor, esnaf kepenk açamıyor

Park halindeki araçların üzerleri karla kaplanırken vatandaşlar araçlarını temizlemek için yoğun çaba sarf etti.



Arabalar kar altında kaldı! Gece gündüz yağıyor, esnaf kepenk açamıyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda yer yer ulaşımda aksamalar yaşanırken, belediye ve ilgili kurumlara bağlı ekipler iş makineleriyle ana arterler ve ara sokaklarda kar küreme çalışmalarını sürdürdü.

Arabalar kar altında kaldı! Gece gündüz yağıyor, esnaf kepenk açamıyor

Kar temizleme çalışmalarının devam ettiği yollarda vatandaşların kontrollü şekilde yürüdüğü, sürücülerin ise düşük hızda ilerlediği gözlendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası